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Журналист считает, что «Вашингтону» стоит вернуть форму Screaming Eagle из-за Овечкина

Журналист считает, что «Вашингтону» стоит вернуть форму Screaming Eagle из-за Овечкина
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Журналист RMNB Иан Оланд предположил, что «Вашингтон Кэпиталз» может вернуть легендарную форму Screaming Eagle. Он заявил, что это было бы необходимо сделать, поскольку капитан команды Александр Овечкин ранее говорил, что эта форма нравится ему больше всего, потому что он забрасывает каждую игру.

«Возвращение к Screaming Eagle имело бы смысл: этот дизайн был очень популярен среди болельщиков «Кэпиталз», и после того, как в прошлом сезоне команда официально вывела из обращения свои синие альтернативные свитера с буквой «W», в сезоне-2024/2025 у них не будет третьей майки

Вдобавок ко всему, Александр Овечкин, который, возможно, проведёт последние два сезона в составе «Кэпиталз», обожает эту форму. Впервые мы узнали о любви Овечкина к старым дизайнам, когда он попросил команду вернуть Screaming Eagle в 2020 году», — написал Окланд в своей статье.

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