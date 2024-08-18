Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Салавате Юлаеве» раскрыли бюджет команды на предстоящий сезон

В «Салавате Юлаеве» раскрыли бюджет команды на предстоящий сезон
Комментарии

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что бюджет команды на предстоящий сезон достигнет 2,5 млрд рублей.

«Общий бюджет — 2,5-2,6 млрд рублей. 2,2 млрд рублей поступят из внешних источников, 350-400 млн — то, что мы сами заработаем. Да, не самый богатый клуб, но в этом сезоне мы можем целиком использовать потолок зарплат… Мы ведь тоже полностью пускаем в ход эти 900 млн рублей, премии, чтобы стимулировать ребят. Нет такого, чтобы был предел. Есть 900 млн рублей, на них и ориентируются и те, кто утверждает бюджет», — сказал Баширов в видео на YouTube-канале «Роман с хоккеем».

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» второй год подряд вылетел на стадии первого раунда Кубка Гагарина.

Материалы по теме
«Салават Юлаев» обыграл «Металлург» в матче Кубка Республики Башкортостан
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android