В «Салавате Юлаеве» раскрыли бюджет команды на предстоящий сезон

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов рассказал, что бюджет команды на предстоящий сезон достигнет 2,5 млрд рублей.

«Общий бюджет — 2,5-2,6 млрд рублей. 2,2 млрд рублей поступят из внешних источников, 350-400 млн — то, что мы сами заработаем. Да, не самый богатый клуб, но в этом сезоне мы можем целиком использовать потолок зарплат… Мы ведь тоже полностью пускаем в ход эти 900 млн рублей, премии, чтобы стимулировать ребят. Нет такого, чтобы был предел. Есть 900 млн рублей, на них и ориентируются и те, кто утверждает бюджет», — сказал Баширов в видео на YouTube-канале «Роман с хоккеем».

В минувшем сезоне «Салават Юлаев» второй год подряд вылетел на стадии первого раунда Кубка Гагарина.