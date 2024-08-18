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Баширов заявил, что «Салават Юлаев» начнёт сезон без задолженностей

Баширов заявил, что «Салават Юлаев» начнёт сезон без задолженностей
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов признался, что в команде не существует угрозы прекращения финансирования.

«У нас давно утверждённый бюджет, проблема финансирования не в утверждении, а в исполнении бюджета… В прошлом году были проблемы технического характера и у людей, которые нас финансируют, свои требования. Уже отмечал как один из минусов, что в том году мы допустили в отношении клуба разговоры о задержке зарплаты, судебные процессы и долги. Это негативно сказывается, общался с руководством на тему того, что в нынешнем хотелось бы сделать так, чтобы таких вопросов не было, и мы занимались только хоккеем. Но то, что правительство обещает, оно выполняет, просто иногда возникают временные трудности… Мы разговаривали с Главой Республики, приняли решение, которое позволит новый сезон начать без задолженности. У нас [была] задолженность перед юридическими лицами, КХЛ просила, чтобы в новый сезон мы вошли без критической задолженности. В ближайшее время мы объявим, что у нас её нет…

Нет угрозы прекращения финансирования. Думаю, пройдём этот сезон напряжённо, но, надеюсь, без негативных новостей», — сказал Баширов в интервью на YouTube-канале «Роман с хоккеем».

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