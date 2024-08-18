Поспишил выступит за сборную Словакии, несмотря на то что там могут быть хоккеисты из КХЛ

Словацкий хоккеист, форвард «Калгари» Мартин Поспишил решил выступать за сборную Словакии, несмотря на то что там будут игроки КХЛ. Об этом сообщил инсайдер Томаш Прокоп на своей странице в соцсети Х.

«И Мартин, и Кристиан Поспишил рассмотрели все возможности (насколько я знаю, другие игроки тоже были недовольны участием игроков из КХЛ). В конце концов, они будут представлять [сборную]», — написал Прокоп в своём посте.

Напомним, ранее Поспишил допускал мысль об отказе играть за сборную Словакии из-за разрешения игрокам из КХЛ представлять свою страну, объясняя это своими моральными принципами. Сейчас игрок всё же решил защищать цвета своей сборной. Он сыграет в одной команде со своим братом Кристианом.