Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 18 августа

Вчера, 18 августа, состоялись четыре товарищеских матча предсезонного периода КХЛ. Они прошли в рамках Кубка Республики Казахстан и Кубка Республики Башкортостан.
Матч за третье место между «Барысом» и «Амуром» завершился в овертайме со счётом 3:2. Победу одержала команда «Барыс» и стала бронзовым призёром Кубка президента Республики Казахстан.
В финальном матче Кубка президента Республики Казахстан встретились «Лада» и сборная Казахстана. Со счётом 2:1 победу одержали тольяттинцы и завоевали трофей.
В матче Кубка Республики Башкортостан встретились «Салават Юлаев» и «Металлург». Со счётом 3:1 завершился матч в пользу уфимской команды.
В том же предсезонном турнире встретились «Северсталь» и «Нефтехимик». Победу одержала череповецкая команда — 2:1.
В Кубке Республики Башкортостан осталось две последние встречи по итогам которых окончательно определятся призёры и победитель соревнований.
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