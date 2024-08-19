Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 18 августа

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Вчера, 18 августа, состоялись четыре товарищеских матча предсезонного периода КХЛ. Они прошли в рамках Кубка Республики Казахстан и Кубка Республики Башкортостан.

Матч за третье место между «Барысом» и «Амуром» завершился в овертайме со счётом 3:2. Победу одержала команда «Барыс» и стала бронзовым призёром Кубка президента Республики Казахстан.

В финальном матче Кубка президента Республики Казахстан встретились «Лада» и сборная Казахстана. Со счётом 2:1 победу одержали тольяттинцы и завоевали трофей.

В матче Кубка Республики Башкортостан встретились «Салават Юлаев» и «Металлург». Со счётом 3:1 завершился матч в пользу уфимской команды.

В том же предсезонном турнире встретились «Северсталь» и «Нефтехимик». Победу одержала череповецкая команда — 2:1.

В Кубке Республики Башкортостан осталось две последние встречи по итогам которых окончательно определятся призёры и победитель соревнований.