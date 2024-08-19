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Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 18 августа

Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 18 августа
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Вчера, 18 августа, состоялись четыре товарищеских матча предсезонного периода КХЛ. Они прошли в рамках Кубка Республики Казахстан и Кубка Республики Башкортостан.

Матч за третье место между «Барысом» и «Амуром» завершился в овертайме со счётом 3:2. Победу одержала команда «Барыс» и стала бронзовым призёром Кубка президента Республики Казахстан.

Кубок президента Республики Казахстан . За 3-е место
18 августа 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Барыс
Астана
Окончен
3 : 2
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Гиздатуллин (Дюрандо, Ли) – 10:17 (5x5)     1:1 Эллисон (Кодола, Смит) – 18:30 (5x5)     1:2 Броссо (Бродхёрст, Ли) – 38:26 (5x5)     2:2 Жусупбеков (Оразов, Апальков) – 44:55 (5x5)     3:2 Смит (Волосенков, Бояркин) – 61:42 (en)    

В финальном матче Кубка президента Республики Казахстан встретились «Лада» и сборная Казахстана. Со счётом 2:1 победу одержали тольяттинцы и завоевали трофей.

Кубок президента Республики Казахстан . Финал
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Лада
Тольятти
Окончен
2 : 1
Казахстан
1:0 Джозефс (Кугрышев, Михайлов) – 06:55 (5x4)     1:1 Асетов (Савицкий, Омирбеков) – 22:53 (5x5)     2:1 Баранцев (Джозефс, Михайлов) – 29:35 (5x4)    

В матче Кубка Республики Башкортостан встретились «Салават Юлаев» и «Металлург». Со счётом 3:1 завершился матч в пользу уфимской команды.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
18 августа 2024, воскресенье. 15:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 1
Металлург Мг
Магнитогорск
1:0 Цулыгин (Ливо, Шаров) – 12:16 (5x5)     2:0 Хмелевски (Шаров, Ливо) – 17:48 (5x4)     2:1 Ерёменко (Хабаров, Грасс) – 51:08 (5x5)     3:1 Ливо (Самонов) – 59:28 (en)    

В том же предсезонном турнире встретились «Северсталь» и «Нефтехимик». Победу одержала череповецкая команда — 2:1.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
18 августа 2024, воскресенье. 11:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Северсталь
Череповец
0:1 Ильин (Муханов, Абросимов) – 41:26 (5x4)     0:2 Лишка (Коростелёв, Фомин) – 45:27 (5x4)     1:2 Белозёров (Клок, Киселевич) – 46:42 (5x5)    

В Кубке Республики Башкортостан осталось две последние встречи по итогам которых окончательно определятся призёры и победитель соревнований.

Турнирная таблица Кубка Республики Башкортостан
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