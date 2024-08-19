Василий Подколзин перешёл в «Эдмонтон»

«Эдмонтон Ойлерз» приобрёл российского нападающего Василия Подколзина у «Ванкувер Кэнакс» в обмен на выбор в четвёртом раунде драфта НХЛ 2025 года, который ранее был приобрётен у «Оттава Сенаторз», сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, Подколзин в прошлом сезоне НХЛ провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа.

Россиянин принял участие в 137 играх за последние три сезона в составе «Ванкувера», забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.

В июле «Эдмонтон» получил право выбора «Оттавы» в четвертом раунде драфта 2025 года, а также форварда Роби Джарвенти в обмен на нападающих Ксавье Бурго и Джейка Чиассона.

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