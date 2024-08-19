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«Эдмонтон» обменял защитника и выбор в 3-м раунде драфта на игрока «Сан-Хосе» Эмберсона

«Эдмонтон» обменял защитника и выбор в 3-м раунде драфта на игрока «Сан-Хосе» Эмберсона
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«Эдмонтон Ойлерз» и «Сан-Хосе Шаркс» заключили сделку об обмене. «Ойлерз» отдали защитника Коди Сеси и выбора на третьем раунде драфта, а взамен получили права на Тая Эмберсона. Об этом сообщает пресс-служба «Эдмонтона» на официальном сайте.

30-летний Сеси играл за «Эдмонтон» с 2021 по 2024 год. В минувшем сезоне защитник в 79 матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги набрал 25 (5+20) очков при показателе полезности «+12». В среднем Сеси проводил на льду за матч 20 минут и 12 секунд. В плей-офф у Сеси 5 (2+3) очков в 24 матчах. По контракту у игрока оставался ещё один сезон со средней зарплатой в $ 3,25 млн.

24-летний Эмберсон в прошлом году дебютировал в НХЛ, проведя 30 матчей в регулярном чемпионате и набрав 10 (1+9) очков при показателе полезности «-4». На льду в среднем Эмберсон проводил 18 минут и 33 секунды. У Эмберсона был действующий контракт на год с зарплатой в $ 950 тыс.

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