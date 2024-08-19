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Товарищеские матчи клубов КХЛ 19 августа: расписание, во сколько начало, где смотреть

Сегодня, 19 августа, клубы Континентальной хоккейной лиги проведут четыре товарищеских матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

«Металлург» — «Северсталь»

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 19 августа 2024, понедельник. 11:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Северсталь Череповец Кто победит в основное время? П1 X П2

Во сколько начало: 11:00 мск

Где смотреть: VK «Салават Юлаев»

Обе команды завершают участие на турнире в Уфе. «Северсталь» на Кубке РБ обыграла «Салават Юлаев» (1:0) и «Нефтехимик» (2:1), но проиграла «Автомобилисту» (3:4).

«Металлург» на турнире проиграл «Автомобилисту» (2:4) и «Салавату Юлаеву» (1:3), но обыграл «Нефтехимик» (2:1).

«Динамо» Минск — ЦСКА

Во сколько начало: 12:00 мск

Где смотреть: VK «Динамо» Минск

На предсезонных сборах минчане успели провести четыре матча. Команда Дмитрия Квартальнова проиграла «Магнитке» (4:10), «Авангарду» (1:2) и московскому «Динамо» (1:3), но обыграла «Норильск» (6:3).

Для ЦСКА эта товарищеская игра станет первой.

«Локомотив» — «Куньлунь»

Во сколько начало: 13:00 мск

Где смотреть: соцсети «Локомотива»

«Локомотив» проведёт свой первый матч в рамках подготовки к новому сезону.

«Куньлунь» на предсезонных сборах проиграл «Ак Барсу» (3:4) и обыграл «Спартак» (4:1).

«Салават Юлаев» — «Автомобилист»

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан 19 августа 2024, понедельник. 17:00 МСК Салават Юлаев Уфа Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Во сколько начало: 17:00 мск

Где смотреть: VK «Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» начал домашний турнир с поражения от «Северстали» (0:1), но затем переиграл «Нефтехимик» (4:2) и «Металлург» (3:1).

«Автомобилист» проиграл «Нефтехимику» (1:4), но дальше одержал две победы над «Металлургом» (4:2) и «Северсталью» (4:3).