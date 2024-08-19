Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Генеральный менеджер «Ванкувера» поблагодарил Подколзина за игру

Генеральный менеджер «Ванкувера» поблагодарил Подколзина за игру
Комментарии

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин поблагодарил российского нападающего Василия Подколзина за игру в клубе. Напомним, нападающий перешёл в «Эдмонтон Ойлерз».

«Мы хотели бы поблагодарить Василия за его время в «Кэнакс». Подколзин проделал большую работу как на льду, так и за его пределами, и мы желаем ему всего наилучшего в «Эдмонтоне», — цитирует Альвина официальный сайт «Ванкувера».

Напомним, Подколзин в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа.

Россиянин принял участие в 137 играх за последние три сезона в составе «Ванкувера», забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.

Главные новости дня

Материалы по теме
Официально
Василий Подколзин перешёл в «Эдмонтон»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android