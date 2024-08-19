Генеральный менеджер «Ванкувера» поблагодарил Подколзина за игру

Генеральный менеджер «Ванкувер Кэнакс» Патрик Альвин поблагодарил российского нападающего Василия Подколзина за игру в клубе. Напомним, нападающий перешёл в «Эдмонтон Ойлерз».

«Мы хотели бы поблагодарить Василия за его время в «Кэнакс». Подколзин проделал большую работу как на льду, так и за его пределами, и мы желаем ему всего наилучшего в «Эдмонтоне», — цитирует Альвина официальный сайт «Ванкувера».

Напомним, Подколзин в прошлом сезоне Национальной хоккейной лиги провёл 19 матчей, в которых записал на свой счёт две результативные передачи и шесть минут штрафа.

Россиянин принял участие в 137 играх за последние три сезона в составе «Ванкувера», забив 18 голов и отдав 17 результативных передач.

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