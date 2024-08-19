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«Он играет робко и медленно». The Athletic — о выступлении Подколзина

«Он играет робко и медленно». The Athletic — о выступлении Подколзина
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Североамериканский журналист Харман Даял в статье на сайте The Athletic прокомментировал переход российского нападающего Василия Подколзина из «Ванкувер Кэнакс» в «Эдмонтон Ойлерз».

«В нападении он показал слабую игру в АХЛ и набрал всего девять очков в своих последних 59 играх в НХЛ. Если форвард из нижней шестёрки не может вносить вклад в нападение, ему нужно показать себя в обороне, и именно здесь Подколзин не смог завоевать доверие Рика Токкета (главный тренер «Ванкувера». — Прим. «Чемпионата»).

Может ли переход в новый клуб помочь Подколзину вернуть былую уверенность в себе? Это интригующий вопрос, потому что в «Ванкувере» Подколзин, похоже, временами терял уверенность в себе. Подколзин играет робко и медленно — как будто он тщательно обдумывает каждое своё действие. Когда он чувствует себя уверенно, то играет в быстром, напористом, физическом стиле, который мог бы сделать его эффективным гриндером (хоккеист, использующий свои габариты для силовой игры. — Прим. «Чемпионата») в НХЛ», — написал Даял.

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