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Ортега заключил пробный контракт с «Куньлунем», форвард покинул «Адмирал», так и не сыграв

Ортега заключил пробный контракт с «Куньлунем», форвард покинул «Адмирал», так и не сыграв
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Американский нападающий Остин Ортега заключил пробный контракт с «Куньлунь Ред Стар», сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

Напомним, форвард покинул «Адмирал», так и не сыграв за клуб ни разу. Соглашение было расторгнуто по инициативе дальневосточной команды.

Последние три сезона форвард выступал в чемпионате Германии за «Ред Булл Мюнхен». В прошедшем сезоне нападающий сыграл 51 встречу, в которых забросил 21 шайбу и отдал 14 результативных передач, набрав в общей сложности 35 очков с показателем полезности «+14» и став лучшим снайпером команды. В сезоне-2022/2023 становился чемпионом Германии в составе «Ред Булл Мюнхен».

Ортега имеет опыт игры в АХЛ. В 35 встречах за «Сан-Диего Галлз» форвард записал на свой счёт 21 (7+14) результативный балл.

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