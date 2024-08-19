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Стал известен состав ЦСКА на первый матч под руководством Ильи Воробьёва

Стал известен состав ЦСКА на первый матч под руководством Ильи Воробьёва
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Сегодня, 19 августа, ЦСКА проведёт первый товарищеский матч на текущих предсезонных сборах. Соперником команды Ильи Воробьёва станет минское «Динамо». К слову, для армейцев этот матч станет первым и под руководством нового тренера.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
19 августа 2024, понедельник. 12:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Илья Воробьёв стал главным тренером московской команды в марте 2024 года, заняв вакантную должность после ухода Сергея Фёдорова. В последнем сезоне ЦСКА вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв в пяти матчах «Локомотиву». До этого команда два сезона подряд выигрывала трофей. Сергей Фёдоров работал в ЦСКА с 2021 года.

Игра между «Динамо» и ЦСКА начнётся в 12:00 мск и пройдёт на «Олимпик-Арене» в Минске. Прямая трансляция матча доступна в соцсетях минской команды.

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