Три игрока КХЛ вошли в состав сборной Словакии на олимпийскую квалификацию

Федерация хоккея Словакии огласила состав национальной команды на олимпийскую квалификацию.

В состав сборной вошли три игрока Континентальной хоккейной лиги: защитники Марио Грман («Адмирал»), Мартин Гернат («Локомотив»), нападающий Адам Лишка («Северсталь»).

Полностью состав выглядит так:

Вратари: Денис Годла («Слован»), Самуэль Главай («Айова Уайлд»), Станислав Шкорванек («Маунтфилд Градец Кралове»);

Защитники: Петер Черешняк («Динамо Пардубице»), Мартин Фехервари («Вашингтон Кэпиталз»), Марио Грман («Адмирал»), Мартин Гернат («Локомотив»), Михал Иван («Либерец»), Самуэль Княжко («Кливленд Монстерз»), Патрик Кох («Юта»), Шимон Немец («Нью-Джерси Дэвилз»);

Нападающие: Марек Гривик («Лександс» ), Милош Келемен (ХК «Юта»), Роберт Лантоши («Либерец»), Адам Лишка («Северсталь»), Лукаш Цингел, Кристиан Поспишил (оба — «Комета Брно»), Мартин Поспишил («Калгари Флэймз»), Милош Роман, Либор Гудачек (оба — «Очелари Тршинец»), Павол Регенда («Анахайм Дакс»), Мариан Студенич («Ферьестад»), Матуш Сукель («Литвинов»), Адам Сикора («Хартфорд Вулф Пэк»), Томаш Татар («Нью-Джерси Дэвилз»).

Сборная Словакии примет участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. В случае, если словакам удастся одержать победу в групповом этапе, они смогут поехать на Олимпиаду-2026.