Генменеджер «Филадельфии» рассказал о трудностях в общении с Колосовым и его агентами

Генеральный менеджер «Филадельфии Флайерз» Даниэль Бриер заявил о трудностях в общении с белорусским голкипером Алексеем Колосовым и его представителями.

«Алексей не говорит по-английски. Мы не можем взять телефон и позвонить ему. Тяжело получить точные ответы и от его агента. Его представители ходят вокруг да около. Он на днях сменил агента. Просто сообщаем об этом», — заявил Бриер в эфире подкаста Nasty Knuckles.

22-летний хоккеист больше не работает с агентством CAA Hockey, отмечает журналист Дилан Робиллард. Как сообщает канал Inside AHL Hockey в социальной сети X, Колосов по-прежнему продолжает тренировки в Минске и не хочет идти на связь с «Филадельфией».

Колосов подписал контракт новичка с «Флайерз» на три года в июле 2023 года. Белорусский вратарь сыграл всего две игры в АХЛ за «Фантомс» в конце прошлого регулярного сезона и плей-офф.

В прошедшей регулярке Континентальной хоккейной лиги на счету 22-летнего Колосова 47 игр, в которых он одержал 22 победы с коэффициентом надёжности 2,39 и 90,7% отражённых бросков.