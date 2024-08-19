Малкин: никто в Питтсбурге не поймёт, если Кросби поменяет команду

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что капитан «пингвинов» Сидни Кросби с большой долей вероятности подпишет новый контракт с клубом и не уйдёт в другую команду.

«Питтсбург» — это Кросби. Кросби — это «Питтсбург». Никто в Питтсбурге не поймёт, если он поменяет команду. Хотя может случиться всё что угодно, иногда происходят вещи, вероятность которых составляет 1%. Но перед подписанием моего текущего контракта мы поговорили. И он сказал мне, что «Пингвинз» — это мы: я, он, [Крис] Летанг. Я подписал свой контракт. Он, вероятно, примет такое же решение», — приводит слова Малкина RG.

Ранее ходили слухи, что стороны переподпишут контракт после дня рождения Кросби, однако, кроме поздравления с днём рождения, на странице «Питтсбурга» ничего не появилось. Также были версии, что стороны не могут договориться по условиям контракта. Более того, некоторые предполагали, что руководство клуба имеет претензии по отношению к Кросби по поводу того, что команда не выходит в плей-офф уже второй сезон.