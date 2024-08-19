Глава Федерации хоккея Словакии оценил приглашение игроков из КХЛ в сборную страны

Глава Федерация хоккея Словакии Мирослав Шатан прокомментировал приглашение игроков из КХЛ в сборную страны.

«Мы понимаем, что это разделяет общество, однако верим, что эта команда сможет бороться за Словакию. Мы не хотим решать политические вопросы», — приводит слова Шатана журналист Томаш Прокоп на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в состав сборной Словакии вошли три игрока Континентальной хоккейной лиги: защитники Марио Грман («Адмирал»), Мартин Гернат («Локомотив»), нападающий Адам Лишка («Северсталь»). Команда Словакии примет участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 года. В случае, если словакам удастся одержать победу в групповом этапе, они смогут поехать на Олимпиаду-2026.