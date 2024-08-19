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Нападающий Алекс Гальченюк прибыл в расположение «Амура»

Нападающий Алекс Гальченюк прибыл в расположение «Амура»
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Нападающий Алекс Гальченюк прибыл в расположение хабаровского «Амура», сообщает пресс-служба клуба.

В прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги 30-летний Гальченюк провёл за СКА 61 встречу, в которых забросил 16 шайб и отдал 26 результативных передач, набрав в общей сложности 42 очка. В розыгрыше Кубка Гагарина — 2024 Гальченюк сыграл девять матчей, в которых записал на свой счёт 5 (2+3) очков. Гальченюк пополнил состав СКА в конце августа 2023 года.

В прошлом сезоне «Амур» завершил регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги на восьмом месте в таблице Восточной конференции. В первом раунде плей-офф хабаровский клуб уступил «Металлургу» в шести матчах.

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