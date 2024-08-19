«Северсталь» на Кубке Республики Башкортостан крупно обыграла «Металлург», забросив 6 шайб

Сегодня, 19 августа, в Уфе состоялся матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором череповецкая «Северсталь» крупно обыграла магнитогорский «Металлург» — 6:2.
На второй минуте первого периода Алексей Фурса с передач Данилы Паливко и Владислава Коткова открыл счёт во встрече. Спустя две минуты Кирилл Пилипенко с передач Глеба Иванова и Данила Аймурзина восстановил равенство в счёте. На пятой минуте периода Егор Степанов с передач Ильи Иванцова и Александра Скоренова вывел «Северсталь» вперёд. В конце периода Адам Лишка с передач Ивана Подшивалова и Руслана Абросимова сделал счёт 3:1.
В середине второй двадцатиминутки Адам Лишка отличился дважды, записав на свой счёт хет-трик.
В начале третьего игрового отрезка команды обменялись заброшенными шайбами, установив окончательный счёт. Отличились Игорь Козячий и Кирилл Пилипенко.
- 19 августа 2024
-
12:57
-
12:50
-
12:36
-
12:20
-
12:11
-
11:55
-
11:44
-
11:30
-
11:12
-
11:05
-
10:40
-
10:35
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:11
-
08:15
-
02:45Василий Подколзин перешёл в «Эдмонтон» Официально
-
00:40
-
00:02
- 18 августа 2024
-
23:35
-
23:17
-
23:17
-
23:12
-
23:00
-
22:00
-
21:10
-
21:00
-
21:00
-
20:21
-
19:56
-
19:24
-
17:44