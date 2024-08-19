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«Северсталь» на Кубке Республики Башкортостан крупно обыграла «Металлург», забросив 6 шайб

«Северсталь» на Кубке Республики Башкортостан крупно обыграла «Металлург», забросив 6 шайб
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Сегодня, 19 августа, в Уфе состоялся матч в рамках Кубка Республики Башкортостан, в котором череповецкая «Северсталь» крупно обыграла магнитогорский «Металлург» — 6:2.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
19 августа 2024, понедельник. 11:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 6
Северсталь
Череповец
1:0 Фурса (Паливко, Котков) – 01:45 (5x5)     1:1 Пилипенко (Иванов, Аймурзин) – 03:47 (5x5)     1:2 Степанов (Иванцов, Скоренов) – 04:41 (5x5)     1:3 Лишка (Подшивалов, Абросимов) – 18:03 (5x5)     1:4 Лишка (Абросимов) – 31:36 (4x5)     1:5 Лишка (Абросимов) – 33:23 (4x5)     2:5 Козячий (Жугин, Жлоба) – 44:42 (5x5)     2:6 Пилипенко – 45:18 (5x5)    

На второй минуте первого периода Алексей Фурса с передач Данилы Паливко и Владислава Коткова открыл счёт во встрече. Спустя две минуты Кирилл Пилипенко с передач Глеба Иванова и Данила Аймурзина восстановил равенство в счёте. На пятой минуте периода Егор Степанов с передач Ильи Иванцова и Александра Скоренова вывел «Северсталь» вперёд. В конце периода Адам Лишка с передач Ивана Подшивалова и Руслана Абросимова сделал счёт 3:1.

В середине второй двадцатиминутки Адам Лишка отличился дважды, записав на свой счёт хет-трик.

В начале третьего игрового отрезка команды обменялись заброшенными шайбами, установив окончательный счёт. Отличились Игорь Козячий и Кирилл Пилипенко.

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