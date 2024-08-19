Каменский: КХЛ открыта для всех клубов, в том числе из Сербии

Вице-президент КХЛ Валерий Каменский оценил возможное приглашение клуба из Сербии в Континентальную хоккейную лигу.

«Наша лига открыта для всех, нужно выполнить только условия лиги и регламент, а рассматривать мы можем любые предложения. Что касается географии, у нас уже были команды в Хорватии и Словакии. Почему нет? Можно будет рассмотреть этот вариант. Но я не слышал про такую команду, а только прочитал в прессе, поэтому конкретной информации о сербах у меня нет», — цитирует Каменского Vprognoze.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация о том, что состав лиги может пополнить неназванная команда из Сербии. Об этом высказался бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.