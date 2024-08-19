Евгений Малкин: надеюсь, я не буду играть до 45 лет

Российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин заявил, что ближайшие сезоны могут стать последними для него в хоккее.

«Надеюсь, я не буду играть до 45 лет. Я буду играть до этого возраста в одном случае — если Кросби подпишет восьмилетний контракт. Конечно, будет тяжело, но придётся.

А так, я хочу играть ещё два года. Что касается дополнительного третьего сезона, посмотрим. Я хочу проводить время с семьёй. Семья — очень важная часть жизни. Многие говорят, что хотят вернуться в хоккей вскоре после завершения карьеры. Но я думаю, что моё тело само подскажет мне, когда остановиться. Может быть, это выразится в потере желания играть. Или я начну задумываться, не пора ли уходить. Наверное, это произойдёт так: я проснусь однажды утром и пойму, что больше не хочу играть в хоккей», — приводит слова Малкина RG.

Евгений Малкин — обладатель «Харт Трофи» (2012), двукратный победитель номинации «Арт Росс Трофи», обладатель «Тед Линдсей Эворд» (2012), «Конн Смайт Трофи» (2009), «Колдер Трофи» (2007), трёхкратный обладатель Кубка Стэнли.