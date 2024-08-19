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Обладатель Кубка Гагарина Андрей Марков назвал лучшего тренера в КХЛ

Обладатель Кубка Гагарина Андрей Марков назвал лучшего тренера в КХЛ
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Обладатель Кубка Гагарина в составе «Ак Барса», чемпион мира 2008 года Андрей Марков заявил, что считает Зинэтулу Билялетдинова лучшим тренером в КХЛ.

«Для меня лично лучший тренер – Зинэтула Хайдярович Билялетдинов. Что касается Разина, он был прекрасным игроком и даёт результат в качестве тренера. Видно, как к нему тянутся ребята, едут с желанием. Он заслуженно был признан лучшим тренером прошедшего сезона КХЛ», – заявил Марков в интервью «Советскому спорту».

Напомним, «Ак Барс» завершил сезон-2023/2024, проиграв 1-4 екатеринбургскому «Автомобилисту» в первом раунде Кубка Гагарина. В позапрошлом сезоне казанский клуб под руководством Билялетдинова дошёл до финала Кубка Гагарина, где уступил ЦСКА.

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