Вратарь «Сибири» Антон Красоткин представил шлем к новому сезону

Голкипер «Сибири» Антон Красоткин представил шлем к новому сезону Континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба новосибирского клуба.

Напомним, в сезоне-2023/2024 Красоткин за новосибирский клуб сыграл 49 матчей, где одержал 18 побед с 92,7% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 2,22 и двумя «сухими» матчами.

В прошедшем сезоне «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф и заняла 10-е место в таблице Восточной конференции КХЛ. Новосибирский клуб по ходу сезона лишился четырёх очков за превышение лимита легионеров в заявке команды на матч КХЛ.

Первый матч в новом сезоне «Сибирь» проведёт в Омске с местным «Авангардом». Встреча состоится 4 сентября.

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