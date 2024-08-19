«Ак Барс» на ровном месте умудрился сесть в лужу». Кожевников — об уходе Шипачёва

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников заявил, что в КХЛ необоснованно мало уделяют внимание гонкой нападающего минского «Динамо» Вадима Шипачёва за рекордом Сергея Мозякина по очкам в лиге.

— Шипачёв в КХЛ всё уже выиграл и, наверное, в сентябре побьёт главный рекорд КХЛ — бомбардирское достижение Мозякина. Более того, в этом сезоне может стать первым «тысячником» в истории КХЛ. Так что Шипачёв нам, ветеранам советского хоккея и экспертам, многое доказал. Мне очень интересно последить за его сезоном в Минске.

— Из Казани он уходил тяжело...

— Для меня это самая странная история лета. Не могу понять «Ак Барс», который на ровном месте умудрился сесть в лужу. В НХЛ на таком бомбардирском рекорде лиги построили бы весь сезон, как это, кстати, мы видим в случае с гонкой Овечкина за Гретцки. Гонку Шипачёва за Мозякиным и за тысячей очков раскручивала бы пресса, этих игроков «надули» бы до уровня лучших хоккеистов мира, одних только свитеров продали бы на половину клубного бюджета. А у нас, смотрю, тишина. Лига молчит, эксперты-критики обсуждают разве что игру Вадима на чистом льду. Удивительно! — сказал Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru.

Напомним, сейчас на счету Шипачёва 920 (289+631) очков в КХЛ. Рекорд Сергея Мозякина — 928 (419+509) результативных баллов.