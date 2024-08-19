ЦСКА в первом матче под руководством Воробьёва добился победы над минским «Динамо»

Сегодня, 19 августа, в рамках контрольных матчей клубов КХЛ на стадионе «Олимпик-Арена» минское «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась победой московской команды со счётом 4:2.
На 10-й минуте стартового игрового отрезка Сергей Кузнецов с передачи Вадима Шипачёва открыл счёт во встрече. Спустя полминуты Денис Гурьянов восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Максим Соркин с передачи Прохора Полтапова вывел ЦСКА вперёд.
На пятой минуте второго периода Андрей Стась с передачи Сергея Кузнецова сделал счёт 2:2. На 10-й минуте периода Колби Уильямс вновь вывел армейский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Максим Мамин забросил четвёртую шайбу в ворота минского «Динамо».
В следующем матче «Динамо» сыграет с «Адмиралом» 23 августа. ЦСКА встретится со «Спартаком» 25 августа.
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