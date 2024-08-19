Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

ЦСКА в первом матче под руководством Воробьёва добился победы над минским «Динамо»

ЦСКА в первом матче под руководством Воробьёва добился победы над минским «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 19 августа, в рамках контрольных матчей клубов КХЛ на стадионе «Олимпик-Арена» минское «Динамо» принимало ЦСКА. Встреча завершилась победой московской команды со счётом 4:2.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
19 августа 2024, понедельник. 12:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Кузнецов (Шипачёв) – 09:31 (5x5)     1:1 Гурьянов – 10:00 (5x5)     1:2 Соркин (Полтапов) – 14:25 (5x5)     2:2 Стась (Кузнецов) – 24:10 (5x5)     2:3 Уильямс – 29:09 (5x5)     2:4 Мамин – 37:10 (5x5)    

На 10-й минуте стартового игрового отрезка Сергей Кузнецов с передачи Вадима Шипачёва открыл счёт во встрече. Спустя полминуты Денис Гурьянов восстановил равенство в счёте. На 15-й минуте периода Максим Соркин с передачи Прохора Полтапова вывел ЦСКА вперёд.

На пятой минуте второго периода Андрей Стась с передачи Сергея Кузнецова сделал счёт 2:2. На 10-й минуте периода Колби Уильямс вновь вывел армейский клуб вперёд. На 18-й минуте периода Максим Мамин забросил четвёртую шайбу в ворота минского «Динамо».

В следующем матче «Динамо» сыграет с «Адмиралом» 23 августа. ЦСКА встретится со «Спартаком» 25 августа.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android