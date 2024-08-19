Федерации хоккея Беларуси и Узбекистана подписали меморандум о сотрудничестве

18 августа состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между Федерацией хоккея Беларуси и Федерацией хоккея Узбекистана. Срок действия соглашения — пять лет, до конца сезона-2028/2029. Об этом сообщает пресс-служба ФХБ.

Сотрудничество хоккейных федераций включает в себя обмен методиками подготовки хоккеистов, проведение семинаров и конференций для тренеров различных уровней, взаимодействие в сфере судейства, а также проведение совместных соревнований и учебно-тренировочных сборов.

«Несмотря на то что хоккей в Узбекистане начал развиваться совсем недавно, у нашего вида спорта в этой стране большой потенциал развития. На матчи местной команды «Хумо» ходит более 4 тыс. зрителей, и такая посещаемость говорит о высоком интересе к игре со стороны местного населения. Мы будем рады помочь нашим узбекистанским коллегам развивать хоккей в их стране, участвуя в программах обмена, приглашая местных тренеров к нам на стажировки и так далее», — отметил председатель ФХБ Александр Богданович.