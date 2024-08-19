Александр Овечкин с семьёй отпраздновал день рождения сына Сергея

Вчера, 18 августа 2024 года, у сына российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Сергея был день рождения. Ему исполнилось шесть лет. В честь праздника Сергею подарили огромный торт, на котором он задул свечи.

День рождения сына Александра Овечкина Сергея

Напомним, сын Овечкина принял участие в гала-матче легенд хоккея в рамках VI Кубка Александра Овечкина. Он вышел на лёд в звене с отцом и нападающим «Питтсбург Пингвинз» Евгением Малкиным.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги 38-летний Александр Овечкин принял участие в 79 матчах в регулярном чемпионате, в которых записал в свой актив 31 гол и 34 результативные передачи. Всего за карьеру в лиге на счету российского форварда 853 гола и 697 результативных передач в 1426 матчах. До рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ россиянину осталось забить 41 гол.