Филатов: сомневаюсь, что «Филадельфия» с Тортореллой — подходящее место для Мичкова

Хоккейный эксперт Никита Филатов поделился ожиданиями от первого сезона нападающего Матвея Мичкова в «Филадельфии Флайерз» под руководством главного тренера Джона Тортореллы.

— Матвей Мичков стал игроком «Филадельфии». Какой игры вы ждёте от него в дебютный сезон НХЛ?

— Сначала надо прояснить: к Мичкову я отношусь максимально положительно и считаю, что он действительно талант очень высокого уровня. Он мастер, он голеадор, он такой игрок, который способен практически на ровном месте и почти с любыми партнёрами давать результат, в первую очередь, в плане завершения. Но я не верю, что в НХЛ у него всё пройдёт гладко. Очень сомневаюсь, что «Филадельфия» с Джоном Тортореллой — подходящее место для Матвея, даже учитывая, что клуб находится в стадии перестройки. Будет тяжело. Это не та история, когда игрок зайдёт в команду, получит кредит доверия, право на ошибку и всё будет гладко. Но мне очень хочется, чтобы у Мичкова получилось. Верю ли я в какой-то сумасшедший результат с первого же сезона? Точно нет.

— В «Филадельфии» Мичкова встречали чуть ли не как спасителя. Большие ожидания в клубе могут сыграть злую шутку?

— Клуб находится в стадии перестройки, он задрафтовал Матвея очень высоко. Это абсолютно нормальная история, когда от талантливого парня, который ушёл в топ-10, ждут, что он станет лицом клуба или тем, кто внесёт серьёзные изменения в развитие команды. Но если попытаться копнуть чуть глубже, это не выглядит так, будто он в первый же сезон сразу даст сумасшедший результат. Нельзя отрицать то, что Матвей имеет определённые проблемы при игре в обороне. Это не двусторонний форвард, который чётко умеет действовать как в атаке, так и сзади. Я очень сомневаюсь, что Торторелла в короткий период времени сможет гарантировать сильный прогресс в развитии у Мичкова и развяжет ему руки в плане действий в атаке, — цитирует Филатова «РБ Спорт».

В минувшем сезоне Мичков набрал 41 (19+22) очко в 47 матчах за «Сочи», где выступал на правах аренды. Права на хоккеиста в КХЛ закреплены за санкт-петербургским СКА.