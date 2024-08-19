Вице-президент КХЛ: пиво на матчах необходимо и лиге, и клубам

Вице-президент по маркетингу и коммуникациям КХЛ Сергей Доброхвалов высказался за продажу пива на стадионах Континентальной хоккейной лиги.

«Ни для кого не секрет, мы уже неоднократно заявляли, в том числе и публично, что мы данную инициативу поддерживаем. Это, на наш взгляд, необходимо и лиге, и клубам.

Вы знаете, что мы уже давно боремся за коммерческую эффективность клубов. Это помогает клубам, в том числе зарабатывать больше прибыли. Порадовать в этом аспекте, с точки зрения законодательства, нечем. Но надеемся, что теперь и пивовары тоже к нам присоединятся, будем вместе пытаться эту историю продвинуть», — цитирует Доброхвалова Legalbet.

Новый чемпионат КХЛ стартует 3 сентября матчем за Кубок Открытия в Магнитогорске, в котором сыграют ярославский «Локомотив» и местный «Металлург». Обладателем Кубка Гагарина в прошлом сезоне стала «Магнитка». Регулярка закончится 23 марта 2025 года.

Команды проведут по 68 матчей, а общее число игровых дней станет рекордным – 187. С момента старта чемпионата до первой паузы команды проведут 97 игровых дней подряд. Регулярный чемпионат продлится по 23 марта 2025 года и включит в себя 782 матча.