«Локомотив» уверенно победил «Куньлунь» в контрольном матче

Сегодня, 19 августа, на стадионе «Арена-2000» в Ярославсле местный «Локомотив» принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

На пятой минуте первого периода Денис Алексеев с передачи Егора Сурина открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Мартин Гернат с передачи Егора Сурина удвоил преимущество ярославской команды. Спустя четыре минуты Люк Локхарт с передач Остина Ортеги и Иэна Маккошена размочил счёт во встрече. На 10-й минуте периода Алексей Кожевников сделал счёт 3:1. На 12-й минуте периода Александр Полунин с передачи Ярослава Лихачёва забросил четвёртую шайбу хозяев.

«Локомотив» следующий матч проведёт 30 августа с череповецкой «Северсталью».