«Локомотив» уверенно победил «Куньлунь» в контрольном матче
Поделиться
Сегодня, 19 августа, на стадионе «Арена-2000» в Ярославсле местный «Локомотив» принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.
Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
19 августа 2024, понедельник. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Алексеев (Сурин) – 04:22 (5x5) 2:0 Гернат (Сурин) – 21:09 (5x4) 2:1 Локхарт (Ортега, Маккошен) – 25:26 (5x5) 3:1 Кожевников – 29:24 (5x5) 4:1 Полунин (Лихачёв) – 31:27 (5x5)
На пятой минуте первого периода Денис Алексеев с передачи Егора Сурина открыл счёт в игре.
В начале второй двадцатиминутки Мартин Гернат с передачи Егора Сурина удвоил преимущество ярославской команды. Спустя четыре минуты Люк Локхарт с передач Остина Ортеги и Иэна Маккошена размочил счёт во встрече. На 10-й минуте периода Алексей Кожевников сделал счёт 3:1. На 12-й минуте периода Александр Полунин с передачи Ярослава Лихачёва забросил четвёртую шайбу хозяев.
«Локомотив» следующий матч проведёт 30 августа с череповецкой «Северсталью».
Комментарии
- 19 августа 2024
-
15:50
-
15:36
-
15:25
-
15:12
-
14:50
-
14:42
-
14:34
-
14:20
-
14:07
-
13:56
-
13:42
-
13:27
-
13:13
-
12:57
-
12:50
-
12:36
-
12:20
-
12:11
-
11:55
-
11:44
-
11:30
-
11:12
-
11:05
-
10:40
-
10:35
-
10:28
-
10:15
-
10:00
-
09:50
-
09:45
-
09:11
-
08:15
-
02:45Василий Подколзин перешёл в «Эдмонтон» Официально
-
00:40
-
00:02