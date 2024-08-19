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«Локомотив» уверенно победил «Куньлунь» в контрольном матче

«Локомотив» уверенно победил «Куньлунь» в контрольном матче
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Сегодня, 19 августа, на стадионе «Арена-2000» в Ярославсле местный «Локомотив» принимал на своём льду «Куньлунь Ред Стар». Встреча завершилась уверенной победой хозяев со счётом 4:1.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
19 августа 2024, понедельник. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Алексеев (Сурин) – 04:22 (5x5)     2:0 Гернат (Сурин) – 21:09 (5x4)     2:1 Локхарт (Ортега, Маккошен) – 25:26 (5x5)     3:1 Кожевников – 29:24 (5x5)     4:1 Полунин (Лихачёв) – 31:27 (5x5)    

На пятой минуте первого периода Денис Алексеев с передачи Егора Сурина открыл счёт в игре.

В начале второй двадцатиминутки Мартин Гернат с передачи Егора Сурина удвоил преимущество ярославской команды. Спустя четыре минуты Люк Локхарт с передач Остина Ортеги и Иэна Маккошена размочил счёт во встрече. На 10-й минуте периода Алексей Кожевников сделал счёт 3:1. На 12-й минуте периода Александр Полунин с передачи Ярослава Лихачёва забросил четвёртую шайбу хозяев.

«Локомотив» следующий матч проведёт 30 августа с череповецкой «Северсталью».

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