«Нам нужна яркая игра в финале». Губернатор Травников — о новом сезоне «Сибири»

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников поделился ожиданиями от игры «Сибири» в новом сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Все мы с особым нетерпением ждём нового сезона, чтобы окунуться в удивительную атмосферу трибун «Сибирь-Арены». Мы ждём реванша. Уверен, этот сезон станет новой страницей в развитии новосибирского хоккея. Мы хотим серьёзно поработать с хоккейной школой, чтобы в будущем получить больше воспитанников; по-другому взаимодействовать с молодёжкой и с командой ВХЛ. В этом году мы уже не удовлетворимся вхождением в плей-офф. Нам нужна яркая игра в финале», — приводит слова Травникова Горсайт.

Первый матч в новом сезоне «Сибирь» проведёт в Омске с местным «Авангардом». Встреча состоится 4 сентября.