Нападающий «Салавата» Ремпал — о России: у меня культурный шок, но это классный опыт

Канадский нападающий «Салавата Юлаева» Шелдон Ремпал рассказал о своих впечатлениях о России.

– Как прошли ваши первые недели в Уфе?

– Всё хорошо. Для меня многое в новинку, стараюсь привыкать ко всему. Каждый день узнаю что-то новое об Уфе и о том, как тут всё устроено. Мне нравится это.

– Это ваш первый визит в Россию. В Европе до этого были?

– Я был две недели в Исландии несколько лет назад, и всё. Но вообще могу смело сказать, что Канада и США – это другой мир, если сравнивать с Россией. У меня точно культурный шок. Но это совсем не плохо, это классный опыт, — приводит слова Ремпала Sport24.

В минувшем сезоне 28-летний Ремпал провёл 63 матча в регулярном чемпионате АХЛ в составе «Хендерсон Сильвер Найтс», в которых набрал 46 (27+19) очков. Также канадский нападающий провёл девять матчей в НХЛ за «Вегас», набрав 3 (2+1) результативных балла.