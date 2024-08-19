Форвард «Северстали» Аймурзин оценил трансферы команды в межсезонье

Нападающий «Северстали» Данил Аймурзин высказался о новых хоккеистах в команде.

— Как приняли новобранцев?

— Все классные ребята. Алексей Кручинин и Марк Марин — взрослые, знают, что и как устроено, не закрываются. Ещё пришёл Янни Калдис. Он по-русски не особенно разговаривает, а у меня с английским тяжело, но парой фраз можем перекинуться. Думаю, Калдис тоже себя классно чувствует, общается с Адамом Лишкой и Марком Барберио, — приводит слова Аймурзина пресс-служба КХЛ на официальном сайте.

Новичками «Северстали» стали Тимофей Королёв, Ярослав Дыбленко, Янни Калдис, Марк Марин, Даниил Давыдов и Алексей Кручинин.

Минувший сезон стал для 22-летнего Аймурзина первым вне структуры «Салавата Юлаева». В 63 матчах регулярного чемпионата за «Северсталь» он набрал 48 (16+32) очков. В пяти матчах плей-офф у форварда 7 (4+3) очков.