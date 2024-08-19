«Большую часть матча мы играли хорошо». Лайл — о встрече минского «Динамо» с ЦСКА

Игрок минского «Динамо» Брэди Лайл оценил матч их команды с московским ЦСКА, заявив, что в целом встреча прошла неплохо.
«Бо́льшую часть матча мы играли хорошо. Но ошибки в защите обернулись пропущенными шайбами. И не реализовали несколько голевых моментов. Всё это отразилось на итоговом счёте. Но в целом игра была неплохой.
В каких-то моментах играли несобранно. Надо уделить этому внимание. Добавить во взаимопонимании, исполнении. Будем на одной волне, и система заработает ещё лучше», — приводит слова Лайла пресс-служба минского «Динамо».
Напомним, матч завершился сегодня, 19 августа, со счётом 4:2 в пользу ЦСКА. Минчанам удалось забить в начале второго периода, чтобы сравнять счёт, однако армейцы вырвались вперёд и закрепили преимущество, не дав соперникам возможности забить вновь.
- 19 августа 2024
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