«Большую часть матча мы играли хорошо». Лайл — о встрече минского «Динамо» с ЦСКА

Игрок минского «Динамо» Брэди Лайл оценил матч их команды с московским ЦСКА, заявив, что в целом встреча прошла неплохо.

«Бо́льшую часть матча мы играли хорошо. Но ошибки в защите обернулись пропущенными шайбами. И не реализовали несколько голевых моментов. Всё это отразилось на итоговом счёте. Но в целом игра была неплохой.

В каких-то моментах играли несобранно. Надо уделить этому внимание. Добавить во взаимопонимании, исполнении. Будем на одной волне, и система заработает ещё лучше», — приводит слова Лайла пресс-служба минского «Динамо».

Напомним, матч завершился сегодня, 19 августа, со счётом 4:2 в пользу ЦСКА. Минчанам удалось забить в начале второго периода, чтобы сравнять счёт, однако армейцы вырвались вперёд и закрепили преимущество, не дав соперникам возможности забить вновь.