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«Большую часть матча мы играли хорошо». Лайл — о встрече минского «Динамо» с ЦСКА

«Большую часть матча мы играли хорошо». Лайл — о встрече минского «Динамо» с ЦСКА
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Игрок минского «Динамо» Брэди Лайл оценил матч их команды с московским ЦСКА, заявив, что в целом встреча прошла неплохо.

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
19 августа 2024, понедельник. 12:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Кузнецов (Шипачёв) – 09:31 (5x5)     1:1 Гурьянов – 10:00 (5x5)     1:2 Соркин (Полтапов) – 14:25 (5x5)     2:2 Стась (Кузнецов) – 24:10 (5x5)     2:3 Уильямс – 29:09 (5x5)     2:4 Мамин – 37:10 (5x5)    

«Бо́льшую часть матча мы играли хорошо. Но ошибки в защите обернулись пропущенными шайбами. И не реализовали несколько голевых моментов. Всё это отразилось на итоговом счёте. Но в целом игра была неплохой.

В каких-то моментах играли несобранно. Надо уделить этому внимание. Добавить во взаимопонимании, исполнении. Будем на одной волне, и система заработает ещё лучше», — приводит слова Лайла пресс-служба минского «Динамо».

Напомним, матч завершился сегодня, 19 августа, со счётом 4:2 в пользу ЦСКА. Минчанам удалось забить в начале второго периода, чтобы сравнять счёт, однако армейцы вырвались вперёд и закрепили преимущество, не дав соперникам возможности забить вновь.

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