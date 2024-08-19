Кузбасским болельщиком, оскорбившим несовершеннолетнего хоккеиста, заинтересовался СК

В Кузбассе родитель хоккеиста из Новокузнецкой команды оскорбил игрока из города Белово. Следственный комитет России по Кузбассу обратил внимание на этот случай и обещал провести доследственную проверку болельщика.

«В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности лица, совершившего противоправное деяние», — приводит слова из сообщения ведомства MK-Kuzbass.

Случай произошёл на одном из юношеских матчей между беловским «Спартаком» и новокузнецким «Кузнецким льдом». Взрослый болельщик высказал поток нецензурной брани в сторону юного хоккеиста. Об этом в социальных сетях рассказала мать потерпевшего, прикрепив в качестве доказательства видео.