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Кузбасским болельщиком, оскорбившим несовершеннолетнего хоккеиста, заинтересовался СК

Кузбасским болельщиком, оскорбившим несовершеннолетнего хоккеиста, заинтересовался СК
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В Кузбассе родитель хоккеиста из Новокузнецкой команды оскорбил игрока из города Белово. Следственный комитет России по Кузбассу обратил внимание на этот случай и обещал провести доследственную проверку болельщика.

«В настоящее время следователями СК проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе личности лица, совершившего противоправное деяние», — приводит слова из сообщения ведомства MK-Kuzbass.

Случай произошёл на одном из юношеских матчей между беловским «Спартаком» и новокузнецким «Кузнецким льдом». Взрослый болельщик высказал поток нецензурной брани в сторону юного хоккеиста. Об этом в социальных сетях рассказала мать потерпевшего, прикрепив в качестве доказательства видео.

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