Российский хоккеист Ярослав Аскаров запросил обмен из «Нэшвилл Предаторз». Об этом сообщил инсайдер Кевин Уикс.

«Как мне стало известно, один из топовых голкиперов Аскаров проинформировал «Нэшвилл Предаторз», что не присоединится к их фарм-клубу в АХЛ в предстоящем сезоне и просит обменять его», — написал Уикс на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, 22-летний Аскаров отправился за океан, когда ему было 19 лет. За два сезона, проведённые там, он сумел сыграть в основе лишь три раза. Остальное время Ярослав провёл в Американской хоккейной лиге, играя в фарм-клубе «Нэшвилла» «Милуоки Эдмиралс».

В это межсезонье стало известно, что вратарь, вероятно, вновь будет защищать цвета «Эдмиралс».

Отметим, что за минувший сезон Аскаров стал вторым по показателям вратарём в лиге.