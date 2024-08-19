Хмелевски назвал главного соперника «Салавата Юлаева» на предстоящий сезон

Российский хоккеист, игрок «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски назвал главного соперника их команды в предстоящем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Магнитка», «Авангард». Они одни из сложнейших соперников. А так — «Сибирь», если бы пять-шесть очков не проиграли, то тоже были бы в топ-6. Тоже иногда неприятно с ними играть. Вообще, Восток не понятен никогда», — приводит слова Хмелевски «БО Спорт».

Напомним, Хмелевски набрал 56 очков в 67 матчах «Салавата Юлаева» в минувшем сезоне. Он смог забросить 27 шайб и отдать 29 голевых передач. Александр проведёт в составе уфимской команды уже третий сезон подряд, ранее он был нападающим «Сан-Хосе Шаркс».

В сезоне-2023/2024 «Салават» завершил выступление на этапе 1/8 финала.