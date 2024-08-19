«Задоров подписал «контракт всей жизни». Филатов — о новичке «Бостон Брюинз»

Хоккейный эксперт Никита Филатов заявил, что не считает, что Никита Задоров закрепится в первом звене «Бостона», но уверен, что сможет помочь команде.

«Задоров провел однозначно свой лучший сезон, у него был шикарный плей-офф. Он и его агент максимально правильно воспользовались ситуацией и подписали, так назовем, «контракт всей жизни». Я видел статью, где Задорова поставили в первую пару с Чарли Макэвоем. Но я считаю, что он там играть не будет. По крайней мере, слабо в это верю. Но не сомневаюсь, что Задоров — это хороший, крепкий защитник и для «Бостона» он будет полезен», — приводит слова Филатова «РБ Спорт».

Напомним, Задоров в нынешнем межсезонье подписал контракт с «Бостон Брюинз». Сам хоккеист заявил, что в первую очередь нацелен на завоевание своего первого в карьере Кубка Стэнли. Ранее Задоров провёл сезон в «Калгари». Из России хоккеист уехал в юношестве и профессиональную карьеру начал уже за океаном.