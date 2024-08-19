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Любимов рассказал о самом приятном воспоминании в «Гренобле»

Любимов рассказал о самом приятном воспоминании в «Гренобле»
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Российский хоккеист Роман Любимов вспомнил самый приятный момент из сезона, проведённого во французском клубе в Магнус Лиге.

«Самое яркое событие? Наверное, когда забил первый гол за команду. Был признан лучшим игроком матча, а на командном ужине мне капитан [Саша Трей] подарил шайбу. На ней было по-русски написано — «первая шайба». Было приятно, классно, все хлопали. Мне запомнилось поздравление команды», — приводит слова Любимова Legalbet.

Напомним, весь прошлый сезон хоккеист провёл во Франции, в «Гренобле». В сезоне-2023/2024 российский нападающий выиграл Кубок Франции. В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) нападающий играл за «Спартак», ЦСКА, «Амур», «Ак Барс» и магнитогорский «Металлург».

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