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«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» на турнире в Уфе

«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» на турнире в Уфе
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Сегодня, 19 августа, на «Уфа-Арене» в Уфе завершился Фонбет Кубок Республики Башкортостан по хоккею. В последней игре турнира встретились местный «Салават Юлаев» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Хозяева льда одержали победу со счётом 4:1.

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
19 августа 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Б
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Романцев (Каштанов) – 16:24 (5x5)     1:1 Тодд (Ливо, Шаров) – 27:39 (5x5)     2:1 Ефремов – 48:07 (5x4)     3:1 Гуськов – 51:23 (5x5)     4:1 Кузьмин – 59:59 (5x5)    

Шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Нэйтан Тодд, Владислав Ефремов, Матвей Гуськов и Глеб Кузьмин, отправивший шайбу в пустые ворота. Для Тодда эта шайба стала первой за уфимскую команду. У «Автомобилиста» точный бросок на счету Данила Романцева, открывшего счёт в матче.

Для «Салавата Юлаева» официальная часть сезона начнётся 5 сентября, когда в Уфу приедет казанский «Ак Барс». «Автомобилист» первый матч в новом сезоне КХЛ проведёт 4 сентября, когда встретится с «Трактором» на домашней арене.

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