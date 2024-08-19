«Салават Юлаев» одержал победу над «Автомобилистом» на турнире в Уфе

Сегодня, 19 августа, на «Уфа-Арене» в Уфе завершился Фонбет Кубок Республики Башкортостан по хоккею. В последней игре турнира встретились местный «Салават Юлаев» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Хозяева льда одержали победу со счётом 4:1.

Шайбами в составе «Салавата Юлаева» отметились Нэйтан Тодд, Владислав Ефремов, Матвей Гуськов и Глеб Кузьмин, отправивший шайбу в пустые ворота. Для Тодда эта шайба стала первой за уфимскую команду. У «Автомобилиста» точный бросок на счету Данила Романцева, открывшего счёт в матче.

Для «Салавата Юлаева» официальная часть сезона начнётся 5 сентября, когда в Уфу приедет казанский «Ак Барс». «Автомобилист» первый матч в новом сезоне КХЛ проведёт 4 сентября, когда встретится с «Трактором» на домашней арене.