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«Северсталь» стала обладателем Кубка Республики Башкортостан по хоккею, «Металлург» — 4-й

«Северсталь» стала обладателем Кубка Республики Башкортостан по хоккею, «Металлург» — 4-й
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Сегодня, 19 августа, завершился Кубок Республики Башкортостан по хоккею — 2024. По итогам всего турнира первое место в таблице заняла череповецкая «Северсталь» и завоевала главный трофей, набрав шесть очков.

Второе место у команды хозяев турнира — «Салавата Юлаева», они также заработали шесть очков, но в личной встрече с «Северсталью» проиграли 0:1. Третьей стала екатеринбургская команда «Автомобилист», заработавшая пять очков.

На четвёртом месте остался чемпион минувшего сезона магнитогорский «Металлург» (два очка), «Нефтехимик» замкнул таблицу на пятом месте (два очка).

Новый сезон КХЛ стартует 3 сентября. В матче за Кубок Открытия сыграют финалисты прошлого розыгрыша Кубка Гагарина «Металлург» и «Локомотив».

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