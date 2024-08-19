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«Оценили нашу совесть в 1000 рублей». Баширов — об уходе Мелоша в минское «Динамо»

«Оценили нашу совесть в 1000 рублей». Баширов — об уходе Мелоша в минское «Динамо»
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Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал переход защитника Николя Мелоша в минское «Динамо».

«Сторона игрока обратилась, чтобы мы не препятствовали его игре в КХЛ, мы согласились. Он пришёл бесплатно, конечно, если бы был огромный спрос, конкуренция, но её не было. Это и понятно: он подойдёт не каждой команде, у него была достаточно большая зарплата.

Нам было важно сохранить отношения с агентом. Не было сожаления, что мы там что-то упустили. Сами хотели, чтобы Мелош играл в КХЛ, это репутация клуба. Без всяких скандалов, не препятствуем карьере игрока. Поэтому оценили нашу совесть в 1000 рублей», — сказал Баширов в интервью, опубликованном на канале «Роман с хоккеем» во «ВКонтакте».

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