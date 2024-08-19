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Игрока «Сибири» Дмитрия Овчинникова прооперировали в день рождения

Игрока «Сибири» Дмитрия Овчинникова прооперировали в день рождения
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Хоккеиста «Сибири» Дмитрия Овчинникова успешно прооперировали после полученной травмы. Об этом сообщил агент игрока Шуми Бабаев.

Фото: Из личного архива Шуми Бабаева

«Сегодня, в свой 22-й день рождения, Дмитрия Овчинникова успешно прооперировали после травмы, полученной в субботу в игре с «Югрой». Хирургическое вмешательство провели в одной из клиник столицы Сибири. Ждём возвращения на лёд 97-го номера «Сибири», — написал Бабаев в своём телеграм-канале.

Напомним, после победного матча с «Югрой» помощь медиков понадобилась нападающему «Сибири» Дмитрию Овчинникову. Точные сроки восстановления пока неизвестны. 22-летний хоккеист дебютировал за «Сибирь» в сезоне-2019/2020. В минувшем сезоне ему удалось набрать 13 очков в 58 матчах. Он забросил пять шайб и сделал восемь голевых передач.

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