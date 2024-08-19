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Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 19 августа

Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 19 августа
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Сегодня, 19 августа, программа товарищеских матчей клубов Континентальной хоккейной лиги была наполнена четырьмя матчами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.

«Металлург» — «Северсталь» — 2:6

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
19 августа 2024, понедельник. 11:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 6
Северсталь
Череповец
1:0 Фурса (Паливко, Котков) – 01:45 (5x5)     1:1 Пилипенко (Иванов, Аймурзин) – 03:47 (5x5)     1:2 Степанов (Иванцов, Скоренов) – 04:41 (5x5)     1:3 Лишка (Подшивалов, Абросимов) – 18:03 (5x5)     1:4 Лишка (Абросимов) – 31:36 (4x5)     1:5 Лишка (Абросимов) – 33:23 (4x5)     2:5 Козячий (Жугин, Жлоба) – 44:42 (5x5)     2:6 Пилипенко – 45:18 (5x5)    

На лёд в составе «Металлурга» вышли практически все хоккеисты «Магнитки» — фарм-клуба магнитогорской команды. Это и стало причиной такой результативной игры, которая закончилась убедительной победой «Северстали». Она, к слову, и стала победителем турнира в Уфе.

«Динамо» Минск — ЦСКА — 2:4

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
19 августа 2024, понедельник. 12:00 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 4
ЦСКА
Москва
1:0 Кузнецов (Шипачёв) – 09:21 (5x5)     1:1 Гурьянов – 10:03 (5x5)     1:2 Соркин (Полтапов) – 14:24 (5x5)     2:2 Стась (Кузнецов, Сотишвили) – 24:17 (5x5)     2:3 Уильямс – 29:13 (5x5)     2:4 Мамин (Окулов) – 37:46 (5x5)    

Убедительную победу в дебютном матче Ильи Воробьёва одержал и ЦСКА. В следующей встрече армейцы сыграют с ЦСКА, а «Динамо» ждёт серия из трёх матчей с «Адмиралом».

«Локомотив» — «Куньлунь» — 4:1

Товарищеские матчи (клубы) . Товарищеские матчи
19 августа 2024, понедельник. 13:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 1
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Алексеев (Сурин) – 04:22 (5x5)     2:0 Гернат (Сурин) – 21:09 (5x5)     2:1 Локхарт (Ортега, Маккошен) – 25:26 (5x5)     3:1 Кожевников – 29:24 (5x5)     4:1 Полунин (Лихачёв) – 31:27 (5x5)    

Уверенной оказалась и победа «Локомотива» над «Куньлунем». Для ярославцев эта игра стала первой на предсезонных сборах, тогда как «Куньлунь» до этого успел сыграть с «Ак Барсом» (3:4) и со «Спартаком» (4:1). Теперь у ярославцев впереди матч с «Северсталью».

«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 4:1

Фонбет Кубок Республики Башкортостан . Кубок Республики Башкортостан
19 августа 2024, понедельник. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
4 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
0:1 Романцев (Каштанов) – 16:24 (5x5)     1:1 Тодд (Ливо, Шаров) – 27:39 (5x5)     2:1 Ефремов – 48:07 (5x4)     3:1 Гуськов – 51:23 (5x5)     4:1 Кузьмин – 59:59 (5x5)    

После поражения от «Северстали» (0:1) «Салават Юлаев» одержал три победы на домашнем турнире, забросив 11 шайб в ворота «Нефтехимика» (4:2), «Металлурга» (3:1) и «Автомобилиста» (4:1). Уфимская команда заняла на Кубке РБ второе место, «Автомобилист» стал третьим.

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