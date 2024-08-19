Результаты товарищеских матчей клубов КХЛ 19 августа

Сегодня, 19 августа, программа товарищеских матчей клубов Континентальной хоккейной лиги была наполнена четырьмя матчами. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами встреч.
«Металлург» — «Северсталь» — 2:6
На лёд в составе «Металлурга» вышли практически все хоккеисты «Магнитки» — фарм-клуба магнитогорской команды. Это и стало причиной такой результативной игры, которая закончилась убедительной победой «Северстали». Она, к слову, и стала победителем турнира в Уфе.
«Динамо» Минск — ЦСКА — 2:4
Убедительную победу в дебютном матче Ильи Воробьёва одержал и ЦСКА. В следующей встрече армейцы сыграют с ЦСКА, а «Динамо» ждёт серия из трёх матчей с «Адмиралом».
«Локомотив» — «Куньлунь» — 4:1
Уверенной оказалась и победа «Локомотива» над «Куньлунем». Для ярославцев эта игра стала первой на предсезонных сборах, тогда как «Куньлунь» до этого успел сыграть с «Ак Барсом» (3:4) и со «Спартаком» (4:1). Теперь у ярославцев впереди матч с «Северсталью».
«Салават Юлаев» — «Автомобилист» — 4:1
После поражения от «Северстали» (0:1) «Салават Юлаев» одержал три победы на домашнем турнире, забросив 11 шайб в ворота «Нефтехимика» (4:2), «Металлурга» (3:1) и «Автомобилиста» (4:1). Уфимская команда заняла на Кубке РБ второе место, «Автомобилист» стал третьим.
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