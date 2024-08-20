Лайпсик рассказал, почему решил перейти в «Автомобилист»

Нападающий «Автомобилиста» Брендан Лайпсик объяснил, почему при выборе клуба он решил перейти именно в екатеринургскую команду.

— Почему вы решили подписать контракт именно с «Автомобилистом»?

— На это было несколько причин. В прошлом году у них была отличная команда. Я часто играл против их команды как в СКА, так и раньше в «Металлурге». У них много иностранных игроков, пара парней, которых я давно знаю, что облегчило бы адаптацию. Это возможность провести год в классном клубе с хорошими шансами на успех.

— Были ли другие опции, кроме «Авто»?

— У меня было несколько других вариантов, но в конце концов я оказался здесь. Екатеринбург был тем местом, где я чувствовал себя наиболее комфортно, где у меня есть хороший шанс побеждать и играть важную роль в команде. Пару лет назад я переходил в «Металлург» для того, чтобы получать больше возможностей показать себя, — сказал Лайпсик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Бренданом Лайпсиком читайте на «Чемпионате» с 10:00 мск.