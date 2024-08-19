В «СЮ» рассказали, что легионер, покинувший команду после начала СВО, был готов вернуться

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов признался, что один из бывших легионеров команды был готов вернуться в коллектив.

«В этом году не было ни единого отказа из-за ситуации в России. Думаю, вопрос денег является ключевым. Из тех, кто нас покинул в марте 2022 года, оттуда был игрок, который был готов вернуться. Вопрос денег, сидеть без денег долго — не лучшая ситуация.

Никто, с кем мы говорили, не спрашивал, что у нас происходит. Мы искали хорошего [защитника], когда ты ищешь хорошего, значит, это человек, который имеет шанс заиграть в НХЛ. Они ждут контрактов. Был один кандидат, но сказал, что попробует ещё раз и сразу к нам. Хорошо, что не стал тянуть.

Это хороший игрок, тот, кто нам нужен был. Как Ларссон? Практически. Не исключаю, что на следующий год он у нас будет», — сказал Баширов в интервью на канале ВКонтакте «Роман с хоккеем».

Напомним, в марте 2022 года «Салават Юлаев» покинули все легионеры. Речь идёт про Маркуса Гранлунда, Юху Метсолу, Теэму Хартикайнена, Сакари Маннинена и Филипа Ларсена. Команда доиграла сезон исключительно российскими игроками.