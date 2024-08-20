Экс-форвард СКА объяснил, почему пропустил большую часть прошлого сезона

Нападающий «Автомобилиста» Брендан Лайпсик рассказал, что в прошлом сезоне у него было две травмы подряд, но сейчас он полностью восстановился.

— Вы пропустили большую часть прошлого сезона из-за непонятной травмы. Что произошло?

— У меня было две травмы. Первую я получил в начале чемпионата, и восстановление затянулось. После возвращения в строй я снова травмировался и выбыл на месяц. Время в Петербурге было отличным, но я пропустил слишком много времени, плюс приближался плей-офф. Так уж сложилось, что было сложно вернуться в игровой ритм, набрать обороты, но это один из тех сезонов, когда ты можешь чему-то научиться. Но я сейчас чувствую себя отлично и готов доказать, что являюсь игроком, который может делать разницу, — сказал Лайпсик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.