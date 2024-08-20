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Бывший нападающий СКА — о Ротенберге: Роман был великолепен, хорошо относился ко мне

Бывший нападающий СКА — о Ротенберге: Роман был великолепен, хорошо относился ко мне
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Нападающий «Автомобилиста» Брендан Лайпсик рассказал, как относится к главному тренеру СКА Роману Ротенбергу.

— Каким вам запомнился Роман Ротенберг как главный тренер?
— Он хороший тренер, умный, очень страстный. У СКА отличный тренерский штаб, они заботятся обо всём и готовы предоставить лучшие условия. Я насладился временем, проведённым в Петербурге.

— А каким он был в плане построения отношений внутри команды?
— Роман был великолепен, он хорошо относился ко мне, несмотря на эти травмы. Могу сказать о нём только хорошее, — сказал Лайпсик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Напомним, минувший сезон Континентальной хоккейной лиги хоккеист провёл в санкт-петербургском СКА.

Полное интервью с Бренданом Лайпсиком читайте на «Чемпионате»:
«Ротенберг — очень умный, страстный тренер». Интервью с русским канадцем Лайпсиком
Эксклюзив
«Ротенберг — очень умный, страстный тренер». Интервью с русским канадцем Лайпсиком
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