Экс-форвард «Вашингтона»: возвращение Кузнецова — отличная новость для всей КХЛ

Нападающий «Автомобилиста» Брендан Лайпсик прокомментировал возвращение экс-игрока «Каролины» Евгения Кузнецова в СКА.

— Ваш бывший одноклубник по «Вашингтону» Евгений Кузнецов вернулся в Россию. Вы как-то обсуждали с ним это?

— Нет, я не разговаривал с Кузи, но уверен, что, как только сезон начнётся и мы сыграем против СКА, мы сможем встретиться и поговорить. Его возвращение — отличная новость для всей лиги и для него самого, будет очень интересно понаблюдать за тем, как будет развиваться его карьера. Он очень смешной парень, но при этом трудяга — в принципе, все русские, с которыми я играл в «Вашингтоне», были отличными ребятами. Когда я приехал играть в Россию, они все писали мне и готовы были помочь с чем угодно, — сказал Лайпсик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.