Лайпсик о развитии КХЛ: команды стали более нацелены на атаку, уровень конкуренции растёт

Нападающий «Автомобилиста» Брендан Лайпсик отметил несколько изменений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Как поменялась КХЛ за то время, что вы тут играете?

— Не уверен, что лига сильно изменилась. Может быть, команды стали немного более направлены на атаку. В мой первый сезон в ЦСКА мы делали акцент на оборону, но нашей тройке больше позволялось в атаке, можно было принимать рискованные решения. Уровень конкуренции год от года растёт, и это хорошо.

— Кажется, новый тренд КХЛ — скорость и молодость, как и в НХЛ несколько лет назад

— Да, юные игроки в наше время становятся всё быстрее и быстрее. Им помогают хорошие тренировочные лагеря, правильная подготовка летом, сбалансированное питание, грамотные занятия вне льда. Игра определённо становится всё быстрее, так что мы должны поддерживать этот темп, что делает хоккей интереснее, — сказал Лайпсик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.