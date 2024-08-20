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Лайпсик о развитии КХЛ: команды стали более нацелены на атаку, уровень конкуренции растёт

Лайпсик о развитии КХЛ: команды стали более нацелены на атаку, уровень конкуренции растёт
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Нападающий «Автомобилиста» Брендан Лайпсик отметил несколько изменений в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

— Как поменялась КХЛ за то время, что вы тут играете?
— Не уверен, что лига сильно изменилась. Может быть, команды стали немного более направлены на атаку. В мой первый сезон в ЦСКА мы делали акцент на оборону, но нашей тройке больше позволялось в атаке, можно было принимать рискованные решения. Уровень конкуренции год от года растёт, и это хорошо.

— Кажется, новый тренд КХЛ — скорость и молодость, как и в НХЛ несколько лет назад
— Да, юные игроки в наше время становятся всё быстрее и быстрее. Им помогают хорошие тренировочные лагеря, правильная подготовка летом, сбалансированное питание, грамотные занятия вне льда. Игра определённо становится всё быстрее, так что мы должны поддерживать этот темп, что делает хоккей интереснее, — сказал Лайпсик в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Родиону Власову.

Полное интервью с Бренданом Лайпсиком читайте на «Чемпионате»:
«Ротенберг — очень умный, страстный тренер». Интервью с русским канадцем Лайпсиком
Эксклюзив
«Ротенберг — очень умный, страстный тренер». Интервью с русским канадцем Лайпсиком
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