Курц: Колосов связан контрактом и не может играть в КХЛ без согласия «Филадельфии»

Журналист и инсайдер The Athletic Кевин Курц сообщил, что российский хоккеист Алексей Колосов хочет вернуться в минское «Динамо».

«Согласно источнику в лиге, мне сообщили, что Алексей Колосов предпочел бы играть в КХЛ в этом сезоне за минское «Динамо», где, как он чувствует, он будет лучше всего развиваться. Нет никаких сведений о том, будет ли это приемлемо для «Флайерз».

Кроме того, ожидается, что обе стороны — Колосов, которого теперь представляет Дэн Мильштейн, и «Филадельфия» обсудят будущее вратаря позже на этой неделе. Это все еще неопределенная ситуация

Мне сказали, что «Флайерз» не заинтересованы ни в аренде, ни в расторжении контракта. Колосов связан контрактом и технически не может играть в КХЛ без их согласия. Так что куда это приведет, я не уверен, что кто-то может предсказать», — написал Курц в своих социальных сетях.

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Напомним, Колосов подписал контракт новичка с «Филадельфией» на три года в июле 2023 года. Сезон-2023/2024 Колосов провел на правах аренды в минском «Динамо»